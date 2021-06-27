Украинцы потратили на мясные изделия более 6 миллиардов гривен: кто лидер

С начала 2021 года украинцы остались любителями мясных изделий. Общий показатель покупки мясопродуктов превысил несколько миллиардов гривен.

Всего на мясные изделия в I квартале этого года украинцы потратили 6,6 миллиардов гривен, из них 4,4 миллиарда составляет покупка мяса.

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Больше всего мяса покупали жители Киева, они потратили на продукцию 1,1 миллиард гривен.

На втором месте с вдвое меньшим показателем оказались жители Днепропетровской области – 511 миллионов гривен. Далее расположились Львовская (264 миллиона гривен) и Харьковская (263 миллиона гривен) области.

Меньше всегх мяса покупали жители Хмельницкой (36 миллионов гривен), Черкасской (41 миллион гривен) и Черновецкой (46 миллионов гривен) областей.

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