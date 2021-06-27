Загалом на м'ясні вироби у І кварталі цього року українці витратили 6,6 мільярдів гривень, з них 4,4 мільярди складає купівля м'яса.

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Найбільше м’яса купували жителі Києва, вони витратили на продукцію 1,1 мільярд гривень.

На другому місці з вдвічі менших показником опинилися жителі Дніпропетровської області – 511 мільйонів гривень. Далі розташувалися Львівська (264 мільйони гривень) та Харківська (263 мільйони гривень) області.

Найменше м'яса купували жителі Хмельницької (36 мільйонів гривень), Черкаської (41 мільйон гривень) та Чернівецької (46 мільйонів гривень) областей.

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