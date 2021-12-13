Закрытие улиточных ферм

По словам экспертов, упадок отрасли спровоцирован пандемией COVID-19. Из-за карантинных ограничений в заведениях стало меньше людей, что резко ударило по спросу.

Интересно Устойчивый Дракарис КЛП, или Системный подход как залог высокого урожая подсолнечника

Также специалисты отмечают сложность процесса выращивания улиток. Одна ошибка может привести к гибели всего урожая, с чем иногда сталкиваются новички.

Как правило, окупаемость наступает на второй год после начала ведения бизнеса, но это зависит от многих факторов. Начинающих призывают с самого начала привлекать к процессу опытных специалистов, чтобы не нести большие убытки.

Также эксперты положительно оценивают будущее отрасли. Вскоре должна начаться вторая волна этого бизнеса, который в ближайшие 10 лет будет находиться в состоянии развития.