В Украине подорожает "молочка": причина и какого роста следует ожидать

В Украине начали наблюдать рост цен на молоко и молочную продукцию. По словам экспертов, такого развития событий следовало ожидать.

Рост цен на молоко зафиксировали покупатели, также об этом говорят данные Госкомстата и Ассоциации производителей молока. По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, ничего критичного пока не происходит.

Интересно BASF выводит на рынок первый гибрид подсолнечника традиционной системы выращивания

Молоко и молочные продукты вскоре подорожают, и это происходит обычно на зиму, это сезонный фактор,

– пояснил эксперт.

Также он добавил, что если холода будут наступать быстрее – то цены ускорят темп роста. Такое явление является вполне закономерным для рынка, экономисты наблюдают его ежегодно.

По мнению профильных аналитиков, покупателям стоит ожидать роста стоимости молока и молочных продуктов на уровне 10%, но рынок может внести свои изменения в прогнозы. Кроме того, очень многое будет зависеть от стоимости кормов.

Кроме молока, украинцам стоит ожидать значительного подорожания гречки. Больше об этом читайте в материале Агро 24