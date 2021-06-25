В Украине появятся первые абрикосы из Молдовы

Уже на этой неделе компания Nord SRL поставит на рынок Украины первые абрикосы. Фрукты сорта Spring Blush закупили у фермерских хозяйств в районе Яловень.

В этом году предприятие планирует отравить на украинский и белорусский рынки 500 тонн абрикосов. Продукцию заказали как оптовые покупатели, так и сети супермаркетов.

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Сорт Spring Blush популярный в странах Восточной Европы. Этот сорт отличается сравнительно невысокой транспортабельностью и коротким сроком реализации.

В Румынии большим спросом пользуются сорта Kioto и Faralia, у которых несколько больший "срок жизни".

В прошлом году Молдова экспортировала на рынок Украины 1000 тонн абрикоса.

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