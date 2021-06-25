Цього року підприємство планує надіслати на український та білоруський ринки 500 тонн абрикосів. Продукцію замовили як оптові покупці, так і мережі супермаркетів. 

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Сорт Spring Blush популярний в країнах східної Європи. Цей сорт відрізняється порівняно невисокою транспортабельністю і коротким терміном реалізації.

В Румунії більшим попитом користуються сорти Kioto і Faralia, в яких дещо більший "термін життя". 

Минулого року Молдова експортувала на ринок України 1 тисячу тонн абрикосу. 