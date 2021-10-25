В Украине приближаются морозы: фермеры спешат продать овощи, а цены – падают

Уже вскоре украинцы почувствуют существенное похолодание. Фермеры, которые не имеют оборудованных хранилищ, спешат сбыть продукцию.

Существенное и резкое увеличение предложения может повлиять на цену. Вскоре покупатели смогут наблюдать падение цен на овощи.

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Цена красного томата колеблется от 14 до 22 гривен за килогам. За зеленый перец в среднем просят 15 гривен/килограмм, красивый желтый может стоить 45 гривен.

Баклажаны обычных сортов торгуют по 15 – 16 гривен/килограмм, а сладкая кукуруза упала в цене до 2 гривен/килограмм.

Стоимость цветной капусты упала до 20 гривен/килограмм, а за брокколи просят 30 – 40 гривен/килограмм.

На овощи борщового набора цены пока не изменились: картофель – 5 – 6 гривен/килограмм, лук – 6 – 7 гривен/килограмм, морковь и свекла – по 6 гривен/килограмм.

Экспорт замороженной украинской малины набирает размах. Больше об этом читайте в материале Агро 24