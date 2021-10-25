Суттєве та різке збільшення пропозиції може вплинути на ціну. Незабаром покупці зможуть спостерігати падіння цін на городину.

Цікаво 45 біопрепаратів у портфоліо: як BASF переводить захист рослин у sustainable-формат

Ціна червоного томату коливається від 14 до 22 гривень за кілогам. За зелений перець в середньому просять 15 гривень/кілограм, красивий жовтий може коштувати 45 гривень.

Баклажани звичайних сортів торгують по 15 – 16 гривень/кілограм, а солодка кукурудза впала у ціні до 2 гривень/кілограм.

Вартість цвітної капусти впала до 20 гривень/кілограм, а за броколі просять 30 – 40 гривень/кілограм.

На овочі борщового набору ціни наразі сталі: картопля – 5 – 6 гривень/кілограм, цибуля – 6 – 7 гривень/кілограм, морква та буряк – по 6 гривень/кілограм.

Експорт замороженої української малини набирає розмаху. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Українська малина підкорює світовий ринок".