В Украине уменьшается надой молока: чем это чревато

Производство молока в Украине может существенно пострадать. Отрицательная динамика наблюдается уже долгое время.

В Украине за последний год зафиксировали падение производства молока. За 10 месяцев показатель полученного надоя упал на 6%.

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Как заметили эксперты, сокращение касается падения производства в хозяйствах населения. Соотношение производства индустрии хозяйства и населения 30,6% к 69,4%. И если за год население стало производить на 7,2% меньше молока, то производство на предприятиях выросло на 0,6%.

Специалисты предсказывают, что промышленное производство удержит темпы и завершит год без падения. А вот показатель хозяйств населения продолжит падение.

Если не принять экстренные решения, ситуация может ухудшиться, ведь предприятия могут не успеть покрыть тот дефицит, который возникнет из-за проблем у хозяйств людей.