В Україні впродовж останнього року зафіксували падіння виробництва молока. За 10 місяців показник отриманого надою впав на 6%.

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Як помітили експерти, скорочення стосується падіння виробництва в господарствах населення. Співвідношення виробництва промисловості господарства та населення 30,6% до 69,4%. І якщо за рік населення стало виробляти на 7,2% менше молока, то виробництво на підприємствах зросло на 0,6%.

Фахівці пророкують, що промислове виробництво втримає темпи та завершить рік без падіння. А от показник господарств населення продовжить падіння.

Якщо не прийняти екстрені рішення, то ситуація може погіршитись, адже підприємства можуть не встигнути покрити той дефіцит, який виникне через проблеми у господарств людей.