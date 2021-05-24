В Украине выращивают гигантские креветки: исследовательница создала предприятие дома

В Житомирской области профессор "Житомирской политехники" Елена Уваева выращивает гигантскую пресноводную креветку. Производство она создала в домашних условиях.

Исследовательница кроме чисто научного интереса также пытается разработать технологию, которая может удешевить этот вид креветок для украинцев.

Интересно Китай скупает более четверти украинской агропродукции

Она уже два года работает над технологией выращивания на Полесье гигантских креветок, естественной средой обитания которых является Малая Азия.

"Родина креветок – это тропический климат, это 28 градусов и, понятно, что в наших условиях надо, чтобы в аквариуме был нагреватель. Выращивание этих креветок в наших условиях является специфическим. Хотя сам вид является пресноводным, но личинки выращивают в морской воде. Очень непросто искусственно создать такую среду, чтобы они росли и развивались", – рассказала она.

Креветок можно выращивать дома​ / Фото Суспільне

Науковиця отметила, что этим креветкам при хороших условиях для товарного вида надо 5-6 месяцев, а нашим пресноводным ракам – от 2 до 4 лет.

Вскоре в Украине начнется сезон сбора урожая, для которого нужно больше работников. Больше об этом читайте в материале Агро 24