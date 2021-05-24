Сейчас, когда идет подготовка к сбору урожая и работы с растениями, фермеры платят до 1000 гривен в неделю.
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Заработок вырастет в сезон сбора клубники. Тогда заработок зависит от объемов собранной продукции. За килограмм клубники в среднем платят 5 гривен, в день заработок может составлять 500 гривен. На работы приглашают независимо от пола и возраста.
Многие хозяйства обустроили душевые для работников и обеспечивают их питанием, поэтому эксперты советуют перед началом работы подробно согласовать все условия.