В Украине выросли цены на удобрения

Цены на удобрения в Украине достигли максимального двухлетнего показателя. Подорожала как отечественная, так и импортная продукция.

Аммиачная селитра с доставкой уже сейчас стоит 10800 – 11000 гривен/тонна. На таком уровне показатель был в марте и апреле 2019 года.

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Вместе со снижением цен на зерно активность аграриев падает. Тем не менее, дорожают не только азотные удобрения, но и NPK.

Активность на рынке была благодаря самым трейдерам. Сейчас они боятся, что не смогут закупить на осень новые партии удобрений, поэтому пока сдерживают продажи.

Карбамид с доставкой сейчас продается по 14500 гривен/тонна. Импортная продукция стоит 80 – 85 долларов / тонн. Сообщается, что ее цены сравняются с отечественными.

В Украине набирает обороты экспорт ягод. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24