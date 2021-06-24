Как сообщила вицепрезидентка НААН Украины Ануш Балян, несмотря на пандемию украинские экспортеры плодов и ягод заработали на зарубежных рынках более 238 миллионов долларов.

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Украинский ягода дает нам шикарные экспортные перспективы. Ведь только за четыре месяца прошлого года экспорт замороженных ягод из Украины вырос на 20%. Экспорт земляники садовой в 2020 году вырос вдвое, замороженной малины – на 40%, а замороженной черники – сохранил прежние позиции, – отметила она.

Главными покупателями украинской земляники сейчас являются Польша, Германия, Чехия и Китай. Экспорт замороженной черники в Поднебесную уже преодолел отметку в 10 миллионов долларов.

Также выросли интервенции на рынки и украинской голубики – в среднем на 26,5% в год, что является очень хорошим показателем.

Украинские ученые хотят усовершенствовать процесс выращивания голубики. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинские ученые работают над программами выращивания самой дорогой ягоды".