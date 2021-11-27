В этом году аграрии засеяли гречкой 84,2 тысяч гектаров. После сбора им удалось намолотить 110 тысяч тонн зерна.

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Средняя урожайность культуры в этом году была на уровне 13 центнеров/гектар. Самый высокий показатель был зафиксирован в Киевской области – 17,1 центнера/гектар.

Ранее сообщалось, что для покрытия внутренних потребностей Украине нужно около 105 тысяч тонн гречки. Впрочем, несмотря на хороший урожай, цена продукции может возрасти.

Россия запретила импорт гречки, которая была дешевле украинской. Поэтому производители могут придержать товар и подождать, когда спрос и заниженное предложение спровоцируют рост цены.