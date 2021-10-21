В Украине упростят регистрацию новых растений

21 октября 2021 , 20:35
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Источник:

Agronews

Зарегистрировать новые семена в Украине будет проще. За соответствующий законопроект уже проголосовала Верховная Рада.

Верховная Рада Украины проголосовала за основу законопроект №3850. Он предусматривает упрощение процедур экспертизы, регистрации сортов растений и обращения семян.

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За соответствующее решение проголосовали 260 депутатов. Сейчас для того, чтобы пройти процесс государственной регистрации, нужно пройти 3 – 4 бюрократические процедуры.

Новый законопроект гармонизирует регистрацию семян в соответствии с законами ЕС и уменьшает формальную экспертизу с 3 месяцев до 20 дней.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський