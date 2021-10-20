"За" проголосовали 264 депутата. В проекте предусмотрена поддержка аграрного сектора на сумму 8 миллиардов гривен.

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4,6 миллиарда гривен предусмотрено для аграриев. В частности, деньги выделят на возмещение стоимости техники, удешевление кредитов и страховых платежей, развитие животноводства, растениеводства, садоводства, виноградарства и хмелеводства, дотации товаропроизводителей.

Также 715 миллионов гривен выделят на земельную реформу, а еще 2,7 миллиарда гривен направят на развитие мелиоративных комплексов и содержание водохозяйственных систем.

За год цена сахара выросла почти вдвое. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Сахар подорожал за год почти вдвое: каковы причины и прогнозы".