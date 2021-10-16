В Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Госпродпотслужба обнаружила вспышки птичьего гриппа в Николаевской области. В Еланецком ОТГ установлен карантин.

Неблагополучной пока признали территорию села Великосербуловка. Здесь установлен карантин с 12 октября 2021 года.

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Буферная зона карантина составляет 3 километра. Сообщается, что птицехозяйства в этом районе отсутствуют, поэтому потребителям пока можно не беспокоиться.

Сейчас специалисты уже принимают все возможные меры по преодолению и предотвращению распространения опасной болезни.

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