Украинская улитка покорила мир: производитель не успевает отгружать продукцию

Выращивание улиток – относительно новая деятельность для Украины. Но похоже, что отрасль нуждается в быстром развитии и масштабировании.

Украина увеличивает экспорт улиток

Фермерское хозяйство "Агроулитка" является единственным официальным экспортером улиток в Украине. Предприятие не успевает отгружать продукцию, поскольку имеет большие заказы из Азии и Европы.

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По состоянию на 11 ноября компания уже отправила в Испанию более 100 тонн улиток. Сейчас формируется следующая партия, поэтому к концу сезона в Испанию поступит более 200 тонн отборной и вкусной украинской улитки.

В компании подчеркивают, что спрос на украинскую продукцию сейчас просто безумный. По всей вероятности, уже в следующем сезоне компании придется увеличивать объемы производства, а на рынке появятся первые конкуренты.