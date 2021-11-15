Україна збільшує експорт равликів

Фермерське господарство "Агроравлик" є єдиним офіційним експортером равликів в Україні. Підприємство не встигає відвантажувати продукцію, адже має великі замовлення з Азії та Європи.

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Станом на 11 листопада компанія вже відправила в Іспанію понад 100 тонн равликів. Зараз формується наступна партія, тому до кінця сезону в Іспанію надійде понад 200 тонн відбірного і смачного українського равлика.

У компанії підкреслюють, що попит на українську продукцію зараз просто шалений. Цілком ймовірно, що вже в наступному сезоні компанії доведеться збільшувати об'єми виробництва, а на ринку з'являться перші конкуренти.