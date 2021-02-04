В 2020 году сельхозпроизводители Украины купили более 5 тысяч новых и около 500 бывших в употреблении иностранных тракторов мощностью более 80 лошадиных сил. Между тем, производство и экспорт отечественных тракторов сокращается.

Источник: Landlord

В последние годы импорт новых тракторов мощностью более 80 л.с. составлял в среднем 5 тысяч единиц в год. Это свидетельствует о полном доминировании на рынке техники зарубежных марок, отмечает научный сотрудник Института аграрной экономики Ярослав Навроцкий.

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Импорт тракторов в Украину

(мощность более 80 л.с.)

2017 – 5063

2018 – 4297

2019 – 5727

2020 – 5178

Кроме того, украинские аграрии активно покупают и бывшие в употреблении зарубежные агрегаты. В 2020 году из 1499 единиц различной техники, которая уже была в использовании, ввезено около 500 тракторов мощностью более 80 л.с.

Почему популярны б/у трактора?

Ярослав Навроцкий считает, что достаточно высокая популярность импортной б/у техники обусловлена ​​ее доступной ценой, высоким качеством и экономичностью.

Так, минимальная цена на подержанный трактор мощностью до 200 л.с. составляет лишь 10 тысяч долларов, а средняя – 43 тысячи. Для сравнения: новый украинский трактор ХТЗ аналогичной мощности имеет полную стоимость 1,542 миллиона гривен или более 57 тысяч долларов. Вполне логично, что производство тракторов в Украине в 2020 году сократилось по сравнению с 2017-м в 4 (!) раза – до 827 единиц, а экспорт составил лишь 39 тракторов (против 419 в 2017-м).

Это неудивительно, ведь многочисленные недостатки отечественных тракторов – устаревшие технологии производства, неэкономичность, неудобство обслуживания, ненадежность и несовершенная эргономика – приводят к их полной или частичной неприспособленности к современным технологиям точного земледелия, – отметил Навроцкий.

Что делать украинским производителям?

Эксперт считает, что производителям украинских тракторов необходимо сосредоточиться на приобретении современных иностранных технологий, технологических линий или даже целых производств, чтобы повысить конкурентоспособность отечественной техники. Также им лучше производить маломощные тракторы по доступной цене для мелких фермеров и личных крестьянских хозяйств.

Тем временем... На полях ведущих стран мира все больше появляется тракторов-роботов. Об одном из самых современных агрегатов читайте в материале "Чудо-трактор AgXeed выходит на поля Европы".