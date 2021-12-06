Приятные новости для сыроделов

По мнению экспертов, уже вскоре позиции украинских сыроделов на рынке могут улучшиться. Оптимистические прогнозы позволяют производить изменение конъюнктуры мирового рынка, ослабление курса гривни и стабилизация цен на сырье.

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Кроме того, скоро будут праздники, а это значит, что спрос на сыры сильно возрастет. Кроме того, европейская продукция выросла в цене, что спровоцирует сокращение импорта.

Украинские производители знают о положительных условиях развития и активно работают. Несмотря на то, что импорт сыров в Украину в прошлом месяце обновил рекорд, производство отечественной продукции выросло на 7%. По сравнению с прошлым годом показатели демонстрируют понижение, но эксперты осторожно предполагают, что в будущем ситуация улучшится.