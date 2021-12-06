Украинские сыровары будут зарабатывать больше: когда ожидать перемен

В скором времени на украинском рынке сыров произойдут существенные изменения. В результате доходы производителей могут существенно возрасти.

Приятные новости для сыроделов

По мнению экспертов, уже вскоре позиции украинских сыроделов на рынке могут улучшиться. Оптимистические прогнозы позволяют производить изменение конъюнктуры мирового рынка, ослабление курса гривни и стабилизация цен на сырье.

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Кроме того, скоро будут праздники, а это значит, что спрос на сыры сильно возрастет. Кроме того, европейская продукция выросла в цене, что спровоцирует сокращение импорта.

Украинские производители знают о положительных условиях развития и активно работают. Несмотря на то, что импорт сыров в Украину в прошлом месяце обновил рекорд, производство отечественной продукции выросло на 7%. По сравнению с прошлым годом показатели демонстрируют понижение, но эксперты осторожно предполагают, что в будущем ситуация улучшится.