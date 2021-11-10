Украинский мед достиг максимальной цены, – производитель

В этом сезоне мед в Украине имеет самую высокую стоимость за последние годы. Для производителей цена достигла 60 гривен за килограмм.

Причина – действия посредников по заготовке продукта, считает коммерческий директор ООО "Бартник" Вадим Паньковский.

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Был такой период, как я называю "акция", когда цена на мед для производителей составляла почти 2,2 доллара за килограмм, – говорит директор "Бартника". – Это произошло из-за неадекватного поведения посредников по заготовке. В прошлом году им удалось получить комиссию за свою работу – по 10 гривен за килограмм.

Паньковский объясняет, что "посредники инвестировали заработанные средства, надеясь в этом году снова заработать, искали экспортеров, чтобы продать им мед по высоким ценам, и некоторым удалось, но большинству – нет".

"Прошлогодний сезон закончился в ноль в связи с высокими ценами на мед. Продукция, которую пчеловоды собирали последние 3 – 4 года, была реализована вся", – резюмировал предприниматель.