Уникальный цвет и сигнал созревания: австралийская исследовательница вывела особый сорт клубники

Джоди Нил – ведущий селекционер Австралии. Она работает над созданием уникального сорта клубники, которая будет извещать садоводов о своем созревании.

Особая клубника

Ученая пытается создать сорт клубники, который будет давать чисто белые плоды. Кроме того, семена на их кожуре во время созревания должны становиться красными, давая сигнал садоводу.

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Сходные плоды получить уже удалось, сейчас команда ученых работает над совершенным вкусом плодов. Также большое внимание уделяется устойчивости растений и возможности выращивания во всех регионах Австралии.

Также отмечается, что линейка сортов будет иметь большой ассортимент.

Если вы заходите в супермаркет и смотрите, например, на яблоки, все они выглядят по-разному, они отличаются по вкусу, и мы хотим иметь возможность дать едокам клубники тот же выбор,

– рассказала доктор Нил.