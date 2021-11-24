Сорта группы IberPlum® – серия межвидовых гибридов сливы и абрикоса, плодоносящих в течение всего сезона и имеющих плоды разного цвета в кожуре и мякоти.

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Селекционеры ставили своей целью предложить потребителю приятные впечатления как от внешнего вида, так и от вкуса гибридов, имеющих отличную текстуру и высокое содержание сахара. Новые плоды будут представлены на рынок премиум-класса, они станут выгодно выделяться в сегменте косточковых фруктов.

Сколько сортов в линейке IberPlum®?

На сайте компании Ibergen Frutales представлено 9 коммерческих гибридов со сроками созревания со середины июня до конца сентября.

Показатели разных сортов IberPlum®

Диаметр плодов – от 55 до 65 миллиметров

Содержание сахара – 17 – 20 градусов Брикса

Жесткость плодов – от 2,5 до 3,8 килограмма на квадратный сантиметр

Пока компания запатентовала четыре сорта, другие ожидают очередь на регистрацию. Программа еще малоизвестна даже в Испании, тем не менее там уже засадили IberPlum® на 20-ти гектарах. Также экспериментальные соглашения селекционеры заключили с садовниками Италии, Франции, Чили и ЮАР.