На этой неделе на украинском рынке появились первые партии малины. Урожай собрали в южных областях Украины.

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Сезон начался на 10 дней позже, чем в прошлом году. Причиной этого стала холодная и затяжная весна.

Сегодня садоводы южных регионов предлагают к продаже малину по 140 – 200 гривен/килограмм, в зависимости от качества. Также сообщается, что сейчас ягоду собирают лишь единичные хозяйства, активный сезон начнется 10 июля.

В прошлом году в аналогичный период сезон уже был в самом разгаре, а цены на малину составляли 50 – 80 гривен/килограмм.

Nike производит обувь из ананаса. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Ананас для обуви: известный бренд Nike делает кроссовки с кожи фрукта".