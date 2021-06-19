Весенняя посевная кампания в Украине завершилась: что и сколько посеяли

В Украине подошла к завершению весенняя посевная кампания. Засеяно все прогнозируемые площади.
Украинские аграрии посеяли 7,5 миллиона гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, что, по данным Информационно-аналитического портала АПК Украины, составляет 100% от прогноза.
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Площади под основными культурами (гектары):
- подсолнечник – 6,5 миллиона
- кукуруза – 5,3 миллиона
- ячмень – 1,35 миллиона
- сахарная свекла – 227,1 тысяча
- пшеница яровая – 176,02 тысяч
- горох – 241,9 тысяч
- овес – 193,8 тысяч
Сев гречихи, проса и сои продолжается.
Прогнозы на урожай
Специалисты Национального научного центра "Институт аграрной экономики" весной сделали прогноз на урожай зерна в Украине в 2021 году.
В институте считают, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году составит 70,7 миллиона тонн, что на 8,8% превысит показатель-2020 (65 миллионов тонн). Это будет второй по объемам производства зерна показатель за время независимости Украины после рекорда в 2019-м.
Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур состоится, в первую очередь, за счет достижения рекордных урожаев озимой пшеницы – на уровне 28,5 миллиона тонн и озимого ячменя – 3,95 миллиона тонн, а также увеличение до 31,1 миллиона тонн урожая кукурузы, – пояснил директор центра – академик НААН Юрий Лупенко.
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