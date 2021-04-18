Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что объем производства зерновых в мире в 2021 году вырастет уже третий год подряд.

ФАО ожидает, что объем мирового производства, в частности, пшеницы в 2021 году достигнет нового рекордного уровня – 785 миллионов тонн, что на 1,4% больше, чем в 2020-м. Причины – восстановление производства на большей части Европы и ожидание рекордных урожаев в Индии.

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Положительные прогнозы дает ФАО и по производству кукурузы – за счет прогнозируемых рекордных урожаев в Бразилии и Южной Африке.

Мировое потребление зерновых

В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов объем потребления зерновых в мире ожидается на уровне 2 777 миллионов тонн – это на 2,4% выше, чем в предыдущем сезоне.

Такие ожидания обусловлены тем, что прогнозируется рост потребления хлебопродуктов и ячменя в Китае, где сектор животноводства возрождается после завершения вспышки африканской чумы свиней.

Торговля зерновыми

ФАО также повысила прогноз по объему торговли зерновыми в мире в сезоне-2020-2021 до 466 миллионов тонн, что на 5,8% выше, чем в предыдущем сезоне.

Еще один важный прогноз ФАО – объем международной торговли рисом также может вырасти сразу на 6% по сравнению с прошлым годом.

Прогноз для Украины

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует, что в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур достигнет рекордного показателя.

Подробнее читайте в материале Агро24 "Украина соберет рекордный урожай зерновых, – прогноз-2021".