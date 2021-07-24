По состоянию на 22 июля украинские аграрии собрали урожай с 30% площадей под зерновыми культурами. Сейчас общий показатель урожая составляет 8,86 миллиона тонн, а средняя урожайность составляет 42,8 центнера/гектар.

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Самая высокая урожайность пока зафиксирована в Винницкой области – 64,9 центнера/гектар. Это на 51% больше среднего показателя по Украине.

Всего в области обмолотили 31,6 тысяч гектаров (11%), из которых собрали 31,6 тысяч тонн пшеницы. За последнюю неделю аграрии Винницкой области собрали 203,8 тысяч тонн пшеницы с площади 31,34 тысяч гектаров.

В Днепре станет больше редкой рыбы. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Днепр запустили более 1 миллиона краснокнижных рыб".