Вылов кефалей в Украине временно запретили: какие сроки и штрафы

В Украине вступил в силу запрет на промышленный и любительский лов азово-черноморских кефалей в период их массового нереста.

Запрет продлится до 10 сентября в Черном море, причерноморских лиманах и заливах в зонах контроля Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства и Управления Госрыбагентства в Николаевской области. Соответствующие приказы получили Черноморский и Николаевский рыбоохранные патрули.

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Главная цель введения запрета – создание оптимальных условий для воспроизводства азово-черноморских кефалей.

Согласно постановлению КМУ от 21.11.2011 года №1209 "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов", штраф за незаконный вылов кефали – 595 гривен за 1 (один) экземпляр рыбы.

В перечень азово-черноморских кефалей входят три вида рыб – остронос, лобан и сингиль. Эти рыбы обитают в морях, заливах, лиманах и устьях рек, считаются одними из самых красивых и самых быстрых в Черном море. Кефали собираются в стаи и любят теплую воду, не требовательны к кислородному балансу и солености среды.

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