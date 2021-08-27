Заборона триватиме до 10 вересня у Чорному морі, причорноморських лиманах і затоках у зонах контролю Чорноморського басейнового управління Держрибагентства та Управління Держрибагентства у Миколаївській області. Відповідні накази отримали Чорноморський та Миколаївських рибоохоронні патрулі.
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Головна мета запровадження заборони – створення оптимальних умов для відтворення азово-чорноморських кефалей.
Відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 року №1209 "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів", штраф за незаконний вилов кефалі – 595 гривень за 1 (один) екземпляр риби.
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