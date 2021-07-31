Аграрии западный регионов, которые планировали сеять гречку, пострадали из-за непогоды. Следовательно, фактические объемы посева культуры значительно отличаются от запланированных.

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В севообороте после озимого и ярового ячменя в большинстве агропредприятий западного региона сеют озимый рапс. А в течение последних нескольких лет, если позволяет севооборот и погодные условия, высевают раннеспелую гречку и к октябрю получают неплохую прибыль. Получается два урожая с одного поля на год, – рассказал директор по инновационным технологиям в растениеводстве "Аграрный Центр Innovation" Юрий Кулик.

Впрочем, в этом году в планы аграриев вмешалась погода, поэтому досеять гречку многие хозяйства просто не смогли.

Ежегодно цена на крупу постоянно растет, следовательно, уже этой осенью стоит ждать нового повышения цены или рассчитывать на дешевую импортную продукцию.

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