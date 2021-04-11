В этом году потребление рапса должно превысить 71 миллион тонн. Это превышает объемы производства этого растения.

Как рассказал эксперт-советник Алексей Маслак, мировые запасы семян рапса в 2021 году уменьшатся. Падение количества семян будет существенным.

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К концу нового сезона количество семян будет на четвертую часть меньше предыдущего показателя, – уточнил он.

Самым большим экспортером семян рапса должна стать Канада. В новом сезоне эта страна планирует экспортировать 10 миллионов тонн семян, что составляет почти 2/3 общей мировой торговли. Общий показатель экспорта семян составит 16 миллионов тонн.

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