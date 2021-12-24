Запрет на ввоз продуктов из России

Согласно решению чиновников, на территорию Украины из страны-агрессора запрещено ввозить мясо, рыбу, шоколад, кофе, печенье, конфеты, лекарственные средства, одежду, удобрения, вагоны, тракторы, бумагу и другое.

Читайте также Украина побила рекорд импорта пива

В пояснительной записке сообщается, что такие действия предопределены как ответ на запрет России ввозить товары из Украины.

"Указанные действия со стороны РФ (применение торговых санкций и ограничительных мер в торговле), среди прочего вызванные противодействием Украины агрессии РФ в отношении нашего государства, создают угрозу причинения вреда интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки недружественных действий по отношению к Украине в сфере торговли", – написано в документе.