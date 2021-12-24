Запрет импорта из России: какие товары попали в список

Кабинет Министров Украины продлил запрет на ввоз определенных групп товаров из Российской Федерации. Решение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Запрет на ввоз продуктов из России

Согласно решению чиновников, на территорию Украины из страны-агрессора запрещено ввозить мясо, рыбу, шоколад, кофе, печенье, конфеты, лекарственные средства, одежду, удобрения, вагоны, тракторы, бумагу и другое.

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В пояснительной записке сообщается, что такие действия предопределены как ответ на запрет России ввозить товары из Украины.

"Указанные действия со стороны РФ (применение торговых санкций и ограничительных мер в торговле), среди прочего вызванные противодействием Украины агрессии РФ в отношении нашего государства, создают угрозу причинения вреда интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки недружественных действий по отношению к Украине в сфере торговли", – написано в документе.