Как заработать на овощах: производитель поделился секретами

В Украине сложился высокий спрос на витаминные овощи. Аграрное предприятие Organic-D, специализирующееся на этом виде продукции, наладило сбыт в украинские супермаркеты и получает хорошую прибыль.

Основной овощ в линейке Organic-D – морковь. В этом году ее выращивали на 30 гектарах и собрали около 1800 тонн. На овощ сейчас хорошая оптовая цена: 5 – 6 гривен за килограмм, а себестоимость – примерно 2,3 гривны. Заказы поступают преимущественно из супермаркетов Винницы, а также из Киева. При этом имеющихся на предприятии размеров продукции уже не хватает на всех клиентов.

Неожиданно Украинский лук бьет мировые рекорды

Какую морковь выращивает Organic-D?

У нас есть несколько сортов моркови, – говорит директор хозяйства Вадим Кричковский. – Абако F1 известен на весь мир, он довольно ранний, имеет относительно среднюю урожайность – около 60 тонн с гектара, но качество очень высокое. Только 4 – 5% отходов от всего выхода продукции. Сорт Боливар дает урожайность 80 тонн с гектара, но у него более долгий цикл роста, а также больше отходов и меньше товарной моркови.

Какой заработок на моркови?

Organiс-D вкладывает в гектар 230 тысяч гривен, а зарабатывает с этой площади 470 тысяч. Из прибыли отчисляются оплата работникам и расходы на хранение (около 0,5 гривен за килограмм в месяц, но цена такой моркови выше, чем с поля). В итоге средняя рентабельность бизнеса составляет примерно 70%.

Такую морковь выращивают в Organiс-D / Фото AgroPortal

На первый взгляд кажется, что зерновикам такие доходы и не снились… Однако нельзя просто посадить морковь и заработать деньги, – отмечает Кричковский. – Для стабильного дохода в овощеводстве должен быть комплексный подход: соответствующая капитализация системы орошения, которая для 100 гектаров стоит 112 миллионов гривен; специализированная техника, которую нельзя нанять на сезон и затем отдать; также нужно вложить средства в хранилище и создать систему продаж. Ты неинтересен рынку как производитель одного гектара – для крупных торговых сетей ты должен быть поставщиком минимум 10 месяцев в году, когда идет потребление борщового набора. То есть объем должен быть постоянным и соответствующего качества.

Удобства лука и свеклы

Клиенту нравится покупать сразу весь овощной набор, поэтому Organiс-D также выращивает лук, свеклу и другие овощи.

В этом году вырастили 10 гектаров лука, урожайность составила 60 – 80 тонн с гектара.

Лук – очень крутой продукт! – радуется Кричковский. – Он немного сложнее выращивается, чем морковь, но легко собирается и фасуется, у нее хорошая механизация, так что работать с ним нам нравится. Но не все так просто в арифметике доходов: цена на лук в этом году такая же, как и на морковь, и затраты ориентировочно такие же. Однако каждый год – это лотерея: например, в прошлом году цена на лук в это время была 2 гривны, а позапрошлого – 10. Именно поэтому в овощном бизнесе доходы подсчитываются за четыре года – сколько вложили, сколько заработали…

Руководитель предприятия доволен и урожаями свеклы, которая еще и немного дешевле в производстве – нужно меньше семян и воды. Сегодня цена на свеклу такая же, как и на морковь. Последние четыре года в Organiс-D выращивают японский сорт Sakata, он очень сладкий, поэтому его хорошо покупают.

Парадокс Спрос падает – цена растет: что происходит со свеклой

Компания Organik-D сертифицирована по международной системе сертификации GLOBAL G.A.P., которая в прошлом году стоила предприятию около 700 тысяч гривен. Это позволяет проследить весь цикл производства – как овощ выращивался, какая бригада его собирала, в каком контейнере в холодильнике он стоял и откуда поехал в магазин.