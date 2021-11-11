Цены на свеклу ведут себя не очень логично. Ажиотажа среди покупателей у овоща нет, но его цена растет уже на протяжении длительного времени.
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Производители, повышающие цену свеклы, указывают на ограниченное предложение на рынке. Кроме того, показатель валового сбора овоща в текущем сезоне существенно снизился.
Реакция рынка
Как показал мониторинг, только с начала недели цена свеклы выросла на 17%. Килограмм овоща сейчас стоит 6 – 8 гривен.
С такой ценой оптовые компании и розничные сети не согласны, поэтому не закупают крупные партии свеклы. Поэтому рынок фактически находится в стагнации.