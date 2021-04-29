Як зробити з бур'янів гербарій: чисті поля з препаратом Корум®

Бур’яни на полі – традиційний головний біль аграріїв. Але у їх розпорядженні є потужні засоби боротьби з цією проблемою – сучасні гербіциди.
Один із найнебезпечніших ворогів культурних рослин – дводольні бур’яни. Це, зокрема, відомі всім – лобода, берізка, щириця, спориш, полин, осот... Вони легко пристосовуються до середовища, мають високу здатність до розмноження та поширення. І особливо небезпечні, коли переростуть. Бур’яни розвиваються швидше, ніж культурні рослини і забирають у них вологу, світло, елементи живлення, знижують їхню опірність до інфекцій і шкідників.
Зазначені фактори суттєво впливають на кількість та якість врожаю. Тому грамотний вибір і своєчасне застосування гербіциду – вкрай важливий елемент боротьби з бур’янами. Бо не кожен навіть сучасний захисний препарат здатен ефективно працювати проти широкого спектру бур’янів взагалі та проти перерослих зокрема. Але рішення є:
Корум® – потужний двокомпонентний селективний гербіцид з високою проникністю крізь восковий наліт для захисту сої та гороху зі швидким і тривалим ефектом. Його слоган: Корум® – лобода вже гербарій.
Переваги препарату
- Ефективний проти широкого спектра дводольних бур'янів, зокрема, й перерослих
- Завдяки ПАР Метолат здатен швидко проникати в рослину навіть крізь потужний восковий наліт
- Має високу селективність до оброблюваної культури та завдяки ґрунтовій дії здатен стримувати наступні хвилі бур'янів
- Здебільшого достатньо одного обприскування за сезон
Ефективність роботи гербіциду Корум® яскраво демонструють порівняльні фото з Агроцентру BASF у селі Денисівка (Хмельницька область).
Контроль
Корум® 2,0 л/га + ПАР Метолат 1,0 л/га
- ПАР Метолат допомагає речовині проникати в бур'ян
- Імазамокс поглинається листям та коренями, інгібує синтез ряду амінокислот
- Бентазон блокує фотосинтетичний транспорт електронів, в наслідок чого переривається асиміляція CO2, і рослина після зупинки в рості гине