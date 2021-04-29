Один із найнебезпечніших ворогів культурних рослин – дводольні бур’яни. Це, зокрема, відомі всім – лобода, берізка, щириця, спориш, полин, осот... Вони легко пристосовуються до середовища, мають високу здатність до розмноження та поширення. І особливо небезпечні, коли переростуть. Бур’яни розвиваються швидше, ніж культурні рослини і забирають у них вологу, світло, елементи живлення, знижують їхню опірність до інфекцій і шкідників.

Зазначені фактори суттєво впливають на кількість та якість врожаю. Тому грамотний вибір і своєчасне застосування гербіциду – вкрай важливий елемент боротьби з бур’янами. Бо не кожен навіть сучасний захисний препарат здатен ефективно працювати проти широкого спектру бур’янів взагалі та проти перерослих зокрема. Але рішення є:

Корум® – потужний двокомпонентний селективний гербіцид з високою проникністю крізь восковий наліт для захисту сої та гороху зі швидким і тривалим ефектом. Його слоган: Корум® – лобода вже гербарій.

Переваги препарату

Ефективний проти широкого спектра дводольних бур'янів, зокрема, й перерослих

Завдяки ПАР Метолат здатен швидко проникати в рослину навіть крізь потужний восковий наліт

Має високу селективність до оброблюваної культури та завдяки ґрунтовій дії здатен стримувати наступні хвилі бур'янів

Здебільшого достатньо одного обприскування за сезон

Ефективність роботи гербіциду Корум® яскраво демонструють порівняльні фото з Агроцентру BASF у селі Денисівка (Хмельницька область).



Контроль



Корум® 2,0 л/га + ПАР Метолат 1,0 л/га

Акцентуємо увагу: критично важливо застосовувати Корум® з додаванням прилипача ПАР Метолат. Тоді гербіцид діятиме максимально ефективно завдяки злагодженій дії компонентів:

ПАР Метолат допомагає речовині проникати в бур'ян

допомагає речовині проникати в бур'ян Імазамокс поглинається листям та коренями, інгібує синтез ряду амінокислот

поглинається листям та коренями, інгібує синтез ряду амінокислот Бентазон блокує фотосинтетичний транспорт електронів, в наслідок чого переривається асиміляція CO2, і рослина після зупинки в рості гине

Місце Корум® у системі захисту гороху

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