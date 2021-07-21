Сезон чорниці набирає обертів: скільки просять за ягоду

Чорниця – доволі популярна ягода в Україні. Сезон вже стартував та набирає обертів, а ціна чорниці активно приваблює покупців.

Зараз фермери просять за чорницю у літровій тарі в середньому 55 гривень. У порівнянні з малиною та лохиною ця ягода дешевша, тому користується великою популярністю.

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Найдешевше ягоду продають на оптових ринках та обабіч трас. На міських ринках ціна ягоди дещо вища, вона коливається від 80 до 100 гривень за літр. За 80 гривень продають чорницю середньої якості, добірні ягоди коштують по 90-100 гривень.

Подекуди закупити чорницю оптом можна і по 40 гривень зі кілограм. Зазначається, що оптові продавці міських ринків купують ягоду саме за такою ціною.

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