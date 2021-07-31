Штучні шуми, спричинені людьми, можуть нашкодити морським водоростям: нове дослідження
Джерело:Smithsonian Magazine
Доведено, що штучне шумове забруднення морів та океанів, створене людьми, може завдати шкоду підводним жителям, включаючи китів та риб. Нещодавно вчені виявили, що рослини також страждають від такого шуму.
Перше у своєму роді дослідження показало, що принаймні один вид морських водоростей, що зустрічається біля берегів майже всіх континентів, може зазнати пошкоджень під впливом низькочастотних звуків лише протягом 2 годин. Цієї рослиною є океанічна посідонія, більше відома як трава Нептуна.
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Про дослідження
- Керував дослідженням директор лабораторії прикладної біоакустики в Політехнічному університеті Каталонії в Іспанії Мішель Андре.
- Він та його колеги використовували гучномовець, щоб видати звуки трави Нептуна з динамічним поєднанням штучних звуків, частотою від 50 до 400 герц. Цей діапазон зазвичай пов'язаний з діяльністю людини.
- Після двогодинного впливу команда дослідила водорості під електронним мікроскопом. Вони зосередилися на амілопластах всередині коренів і кореневищ рослини, а також підземних стеблах, які зберігають енергію у вигляді крохмалю.
- Виявилося, що акустичне пошкодження було гострим і погіршувалося впродовж наступних п'яти днів.
- Рівень крохмалю в амілопластах різко впав, а симбіотичний гриб, що заселяє коріння водоростей Нептуна і, ймовірно, причетний до кращого засвоєння поживних речовин, теж погано впорався з шумом.
Морська трава / Фото Wikimedia
Трава Нептуна і вуглець
За словами морського еколога з лабораторії наук про океан Бігелоу Аврори Рікарт, яка не брала участі в дослідженні, морські трави, особливо водорості Нептуна, є дуже важливими рослинами. Вони виловлюють з атмосфери багато вуглекислого газу і зберігають його у вигляді крохмалю.
Згодом луги морських водоростей накопичуються шарами і, замикаючи вуглець, можуть зберігати його впродовж тисяч років.
Якщо звук впливає на крохмаль, то метаболізм вуглецю в рослині напевно зміниться. І це може вплинути на роль водоростей у зв'язуванні вуглецю в більш широкому масштабі,
– зазначила пані еколог.
Вона додала, що це відкриття є лише початком, адже не виключено, що інші морські рослини також можуть негативно реагувати на шумове забруднення.