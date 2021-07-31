Перше у своєму роді дослідження показало, що принаймні один вид морських водоростей, що зустрічається біля берегів майже всіх континентів, може зазнати пошкоджень під впливом низькочастотних звуків лише протягом 2 годин. Цієї рослиною є океанічна посідонія, більше відома як трава Нептуна.
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Про дослідження
- Керував дослідженням директор лабораторії прикладної біоакустики в Політехнічному університеті Каталонії в Іспанії Мішель Андре.
- Він та його колеги використовували гучномовець, щоб видати звуки трави Нептуна з динамічним поєднанням штучних звуків, частотою від 50 до 400 герц. Цей діапазон зазвичай пов'язаний з діяльністю людини.
- Після двогодинного впливу команда дослідила водорості під електронним мікроскопом. Вони зосередилися на амілопластах всередині коренів і кореневищ рослини, а також підземних стеблах, які зберігають енергію у вигляді крохмалю.
- Виявилося, що акустичне пошкодження було гострим і погіршувалося впродовж наступних п'яти днів.
- Рівень крохмалю в амілопластах різко впав, а симбіотичний гриб, що заселяє коріння водоростей Нептуна і, ймовірно, причетний до кращого засвоєння поживних речовин, теж погано впорався з шумом.
Морська трава / Фото Wikimedia
Трава Нептуна і вуглець
За словами морського еколога з лабораторії наук про океан Бігелоу Аврори Рікарт, яка не брала участі в дослідженні, морські трави, особливо водорості Нептуна, є дуже важливими рослинами. Вони виловлюють з атмосфери багато вуглекислого газу і зберігають його у вигляді крохмалю.
Згодом луги морських водоростей накопичуються шарами і, замикаючи вуглець, можуть зберігати його впродовж тисяч років.
Якщо звук впливає на крохмаль, то метаболізм вуглецю в рослині напевно зміниться. І це може вплинути на роль водоростей у зв'язуванні вуглецю в більш широкому масштабі,
– зазначила пані еколог.
Вона додала, що це відкриття є лише початком, адже не виключено, що інші морські рослини також можуть негативно реагувати на шумове забруднення.