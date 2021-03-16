Сік із пшениці: житомирський фермер виготовляє унікальний напій

Джерело:Укрінформ
Фермер на Житомирщині почав виготовляти сік із паростків пшениці – вітграс.
Про це розповів засновник фермерського господарства "Koval" Ярослав Коваленко.
Паростки пшениці у нашій теплиці виростають упродовж 12-14 днів до 15 сантиметрів. Потім ми їх зрізаємо і робимо дуже корисний сік, – розкриває секрет Коваленко.
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Такий сік можна зберігати в холодильнику до 10 днів, а якщо заморозити – до пів року. Розморожений вітграс треба спожити упродовж дня.
Сік має багато корисних властивостей: підвищує імунітет, постачає в кров додатковий кисень та очищає її від холестеринових і атеросклеротичних бляшок, нормалізує кров’яний тиск, живить шкіру, сприяє покращенню розумової та фізичної активності, нормалізує зір.
Фермер додає, що з такого соку можна готувати і вітамінний коктейль, додавши до вітграсу яблуко.
Загалом у теплиці вирощують мікрозелень гороху, редиски, руколи, соняшника, гірничі, крес-салату, люцерни, капусти, щавлю, базиліку та пшениці.
Мікрозелень – це мініатюрна зелень, яка не потребує навіть ґрунту. Про її особливості читайте в матеріалі Агро24 "Що потрібно знати про мікрозелень: користь та як правильно вирощувати".