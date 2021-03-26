Сільське господарство під великою загрозою: експерт про кліматичну кризу в Україні

Якщо не розпочати активну програму декарбонізації, то в Україні вже у найближчому майбутньому на місці полів та лісів виникнуть пустелі.

Таку думку під час онлайн-семінару "Відновлювані джерела енергії для декарбонізації" висловив старший консультант Біоенергетичної асоціації України Олексій Епік.

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Вже зараз пошкодження лісових насаджень дійшли критичної межі, відзначає експерт. Держлісагенство України звітує про те, що станом на 1 січня 2019 року всохло 413 тисяч гектарів лісових насаджень. Це – 5% усього лісового фонду країни. Екологи попереджають: якщо пошкодження лісів сягне 6% – процес може стати незворотним.

Ще одна загроза, перед якою постала Україна через викиди в атмосферу, – зниження урожайності та деградація сільського господарства. У 2020 році через надмірну посуху аграрії втратили 200 тисяч гектарів кукурудзи та 300 тисяч гектарів соняшнику. Тому у серпні 2020 року Мінекорозвитку зменшило прогноз зі збору зернових з 73,1 до 70 мільйонів тонн.

В майбутньому – це прямий шлях до деградації сільського господарства у південних регіонах України, – каже Олексій Епік. – Як наслідок – наближення продовольчої кризи.

Експерт додає, що кліматична криза, яку провокують викиди в атмосферу, також загрожує затопленням південним регіонам України. У небезпечный зоні – Одеса, Керч, Херсон, Маріуполь, Вилково, Гола Пристань…