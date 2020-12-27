Наступний рік має бути прохолоднішим, проте на істотні зміни не варто очікувати.

Вчені Метеорологічного бюро Великої Британії опублікували свій прогноз на погодн умови в 2021 році, повідомляє ВВС.

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На думку науковців, у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, але наступний рік все одно залишиться одним з шести найтепліших років.

У результаті погодного явища Ла-Нінья температура знизиться, але вплив парникових газів залишиться значним. Земля, ймовірно, буде приблизно на 1°С спекотнішою, ніж в доіндустріальну епоху, – йдеться в прогнозі.

Ла-Нінья виникає, коли сильні вітри несуть теплі поверхневі води Тихого океану з Південної Америки у напрямку Філіппін. Внаслідок цього замість них на поверхню виходять більш холодні води з глибин океану. Очікується, що це знизить температуру поверхні моря на 1-2°C, що, ймовірно, не дасть 2021 року встановити новий температурний рекорд.

Науковці заявляють, що досвід у прогнозуванні попередніх річних температур вселяє впевненість у прогнозах наступного року.