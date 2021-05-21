Спаржа стає популярнішою: історія жінки, яка першою на Херсонщині виростила продукт

Спаржу вирощують на різних континентах, а особливо цінують у Німеччині. Вона поступово входить у раціон і українців. Щоправда, наразі – лише гурманів.

Аспарагус – доволі недешевий продукт. Однак поціновувачі готові за нього плати чималі гроші, адже смак того вартий.

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Сезон спаржі стартував

Триває сезон всього 60 днів, тому шанувальникам незвичного смаку варто поспішити поласувати характерними пагонами і стравами з них.

Про аспарагус – така наукова назва спаржі – знає все Лариса Боден. Вона стала першою на Херсонщині, хто вирощує спаржу. На сьогодні в її господарстві – 50 гектарів цієї культури.

Там, де немає ще більших національних мереж, люди нам пишуть і просять надіслати ящик аспарагуса. Я думаю, що спаржа через пару років буде визнана в кожному селі та місті,

– запевнила Боден.

• Як збирають спаржу

Зараз на фермерських полях триває збір спаржі. Пагони зрізають звичайним ножем. В ящики спаржу складають дуже обережно, адже культура – тендітна.

У 2021 році фермерка планує зібрати 120 тонн врожаю спаржі. Вражає історія того, як жінка зайнялася цією культурою.



Спаржу збирають дуже швидко / Фото 24 канал

Все вирішило кохання

Перший аспарагус Лариса висадила в подарунок чоловікові-іноземцю.

"Мій чоловік – швед. Багато років тому він привозив аспарагус з Німеччини, де був у відрядженні. Я не могла зрозуміти, як це можна везти з Німеччини, але не можливо виростити тут", – розповіла жінка.

Ми вирішили посадити йому на подарунок на день народження. Там перших було 2 мішки, це було 2 тисячі коренів аспарагуса,

– зауважила Лариса Боден.

Не лише чоловік, а й друзі оцінили експеримент. Вже через рік захоплення переросло в бізнес.

Як вирощують спаржу в Україні

Аспарагус в Україні не сіють, а вирощують із голландської розсади. Врожай отримують аж на третій рік, поки сформується міцна коренева система.

Є декілька видів спаржі. Найбільший попит має зелена. Затяті гурмани ганяються за білою – вона росте під спеціальною плівкою. Час від часу поліетилен відкривають, а спаржу відкопують, наче трюфелі.

"Особливість продукту білого аспарагуса в тому, що якщо її залишити на 30 хвилин на сонці – вона почне рожевіти зверху. Через годину вона буде повністю рожева, а верхівки будуть фіолетові – все через те, що в ній теж є антоціан", – пояснила фермерка.

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У великих фермерських господарствах спаржу миють, сортують та упаковують за належної температури. І вже такою вона потрапляє на полиці супермаркетів або відправляється клієнтам поштою.

Користь спаржі

В спаржі міститься величезна кількість мікроелементів, вітамінів. Її ще називають скарбом корисної клітковини. Однак задоволення – не з дешевих. За кілограм в Україні треба заплатити від 250 гривень.



Спаржу треба збирати дуже обережно / Фото 24 канал

Аспарагус можна їсти сирим або ж відварити. В ресторанах пропонують цілі спаржеві меню.

За даними експертів, наразі Україна переживає спаржевий бум. І з роками попит на неї тільки збільшуватиметься. Відтак прогнозують і обвал цін на делікатес.