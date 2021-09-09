Вишні, персики, нектарини, сливи, мигдаль – дерево дарує цілу порцію корисних ласощів, і називається воно – дерево 40 плодів. Створив його та кілька десятків інших художник і професор університету Сем Ван Акен за допомогою технології щеплення.

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Як усе починалося

Сьогодні по всій країні налічується щонайменше 2 десятки таких неймовірних дерев, але перше у своєму роді дерево 40 плодів з’явилося на території кампусу у 2008 році. Через 3 роки його присвятили пам’яті трагедії 11 вересня, символізуючи прийняття та діалог між відмінностями.



Дерево 40 плодів у Сіракузькому університеті / Фото Сема Ван Акена

Ван Акен розповідає, що насправді все розпочалося як мистецький проєкт, у якому він обрав число 40 за його історичне та біблійне значення – суму, яка вказує на нескінченність.

Я хотів зробити це дерево, яке буде цвісти в різних кольорах і давати різні види плодів, щоб коли ви натрапили на нього, це викликало момент переосмислення,

– каже професор.



Дерево навесні стає різнобарвним / Фото Сема Ван Акена

Для цього Ван Акен затіяв пошуки різних сортів кісточкових ягід та фруктів у штаті Нью-Йорк, але виявилося, що не все так просто, адже більшість з них вирощували у Каліфорнії. Зрештою йому вдалося знайти старий сад у центральному Нью-Йорку, який містив усі реліквії, рідні, гібридні та старовинні сорти плодів. За допомогою ґрантових коштів від університету Ван Акен орендував його та почав реалізацію свого задуму.



Урожай з дерева плодів / Фото Сема Ван Акена

Спочатку він розробив карликові деревця для кожного сорту, вирощуючи їх у розсаднику на території кампусу. Тепер цей сад служить своєрідною лабораторією, з якої Ван Акен бере щепки для своїх дерев із 40 плодами.



Одне з дерев в університетському саду / Фото Сема Ван Акена

Створення дерев 40 плодів

Ван Акен використовує метод, який називається щеплення стружкою.

Для цього з материнського дерева він відрізає щепку з брунькою.

Потім на гілці нового дерева робить невеликий надріз, щоб поєднати їх разом.

І, нарешті, обмотує місце з’єднання спеціальною стрічкою.

Далі справа за часом. Кожному дереву потрібні роки, щоб розвинутися і почати давати плоди. Оскільки кожен сорт плодів цвіте в різний час, то Ван Акен ретельно намічає розташування кожної гілки.



Дорожня карта дерева 40 плодів / Фото Сема Ван Акена

Дивіться відео, як професор мистецтв створює дерева, які родять 40 різних плодів