Тандем спаржі та ягід може дати безперервний урожай

На одній землі можна вдало поєднати спаржу та ягоди. Це допоможе створити своєрідний урожайний конвеєр.

Фермер Олександр Журавель з Полтавської області перейняв досвід колег з Нідерландів та вирощує спаржу поруч із ягодами. З ділянки 1,5 гектара він вже зібрав урожай у 1,5 тонни.

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Тепер він збиратиме малину, ожину та інші ягоди. Завдяки вдалому поєднанню культур збір урожаю практично безперервний.

Завдяки цьому фермери у Нідерландах створюють своєрідний конвеєр, щоб залучити свій персонал із ранньої весни до пізньої осені. Спаржа та ягідні культури є добрими сусідами, вони чудово вживаються поряд, у них немає спільних ворогів (шкідників та хвороб), – розповів фермер.

Наразі Олександр Журавель відпрацьовує бізнес-модель, аби усі процеси були ідеально налагоджені. Він сподівається, що вже наступного року це дозволить йому збирати набагато більший урожай.

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