Ціна на гречку: Мінекономіки дає втішні прогнози

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України стверджує, що найближчим часом дефіциту гречки не буде, а тому ціна на цей продукт залишатиметься стабільною.

Протягом квітня спостерігалася тенденція до зменшення середньої споживчої ціни на гречані крупи, які входять до переліку соціально значущих товарів, – упродовж місяця ціна знизилась на 0,4% до 40,06 гривень за кілограм.

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Мінекономіки зазначає, що цінова стабілізація була досягнута завдяки запровадженню у 2021 році Урядом нового напрямку державної підтримки аграріїв для стимулювання виробництва гречки. Програмою передбачено надання дотацій аграріям у розмірі 3500 гривень на 1 гектар посівів гречки. Це забезпечить стабільний обсяг виробництва гречки, що дорівнює внутрішньому споживанню, та в перспективі – орієнтацію на експорт, а також розвиток суміжних галузей. Загалом орієнтовна площа підтримки по Україні має скласти 15 тисяч гектарів.

Також, Мінекономіки не очікує проблем на ринку гречки через тимчасову відмову Росії експортувати цю продукцію в Україну. Внутрішні потреби у гречці будуть повністю забезпечені.

Так, у 2020/2021 маркетинговому році внутрішня потреба у гречці складає 131 тисячу тонн, з них 116 тисяч – на харчові потреби. За даними Держстату, у 2020 році обсяг виробництва гречки склав 97,6 тисяч тонн.

Окрім того, у поточному маркетинговому році станом на 1 травня Україна експортувала 0,6 тисяч тонн зерна гречки та імпортувала 31,3 тисячі тонн (зокрема, з Росії – 18,9 тисяч тонн, Казахстану – 9, Білорусі – 3,4). Також було імпортовано майже 19 тисяч тонн зернових культур, з яких гречана крупа становить близько 80%, або 15 тисяч тонн.

Таким чином, станом на 1 травня 2021 року, за експертними підрахунками, імпортовано 46 тисяч тонн гречки. Тож підстав для виникнення дефіциту цієї продукції на ринку України немає.

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